Політика

Сили оборони мають частковий успіх на двох напрямках

23 Червня 2023 09:02
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контрнаступ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка – Роботине та Мала Токмачка – Новофедорівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ворог зосередив основні зусилля на ведені оборони та недопущенні просування наших військ на Оріхівському напрямку, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Особливо важкі бої тривають:

  • на Лиманському напрямку – в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області;
  • на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка Донецької області;
  • на Мар’їнському напрямку – в районах населених пунктів Мар’їнка та Побєда Донецької області.

“Російські терористи використовують українських громадян як «живий щит». Так, до тимчасово захопленої Кремінної прибув підрозділ російських окупантів у складі понад 300 осіб. Загарбників розквартировано малими групами в приватних будинках серед місцевого населення”, – йдеться у повідомленні.


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