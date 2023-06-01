Кримінал

Силовики проводять обшук у Київській міськадміністрації

1 Червня 2023 15:48
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бомбосховище, київ

Київська міська прокуратура та поліція проводять обшуки у Київській міській адміністрації у зв’язку із заявами мешканців про закрите укриття під час нічної атаки росіян, внаслідок чого загинули 3 особи.

Про це повідомила журналістам речник столичної прокуратури Надія Максимець

“Зараз тривають слідчі дії у КМДА. Зокрема, обшуки відбуваються у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров’я”, – повідомила Максимець.

Раніше правоохоронці провели обшуки в медустанові, де під час тривоги та обстрілів було закрито бомбосховище, а також у будівлі Деснянської РДА.

Мер Віталій Кличко повідомляв, що до лікарні “виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки та на місці з’ясовують, чому не було доступу до укриття у поліклініці”.

Сьогодні, 1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ із повітря балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

Житель Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє людей, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було закрито. Цю інформацію підтвердили Кличко та Клименко.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.


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