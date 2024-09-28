Сильні дощі очікуються на заході України, на сході – сухо і вітряно

Значні дощі очікуються в західних областях України в неділю, 29 вересня, у Житомирській області пройдуть помірні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Також очікується зниження температури протягом доби до 9-14°.

У Карпатах пройде сильний дощ, температура протягом доби 4-9° тепла. Вітер північний, 7-12, вдень пориви 15-20 м/с.

На решті території країни без опадів, лише в Київській та Вінницькій областях удень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°, у південній частині до 27°.

Вітер південно-східний із переходом у Київській, Чернігівській та Вінницькій областях на північний, 7-12 м/с, вдень у північних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 29 вересня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний із переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.

У понеділок, 30 вересня, у західних областях України очікується помірний дощ. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; на високогір’ї Карпат помірний мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-5° тепла.

На решті території без опадів, лише на Житомирщині, Вінниччині, вдень і на Одещині та в Криму місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°, вдень 20-25°, у більшості північних областей 15-20°, у Житомирській та Вінницькій 11-16°.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім півдня, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 30 вересня без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 17-19°.