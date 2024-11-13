Політика

Сибіга та Блінкен зустрілись у Брюсселі
13 Листопада 2024 15:20
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блінкен, мзс, україна
Андрій Сибіга та Ентоні Блінкен / МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Ентоні Блінкен проводять зустріч у Брюсселі.

Про це повідомило МЗС України в Телеграмі.

“У Брюсселі стартували переговори між міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та державним секретарем США Ентоні Блінкеном”, – зазначено у повідомленні.

Перед початком зустрічі Сибіга заявив: “Щоденно Росія обстрілює нашу критично важливу інфраструктуру, включаючи енергосистему, порти, лікарні та школи. Нам потрібен надійний захист для громадян негайно. Усі ключові рішення мають бути пришвидшені. Сьогоднішня дискусія буде зосереджена саме на цих питаннях”.

Також очільник МЗС підкреслив, що ця зустріч – можливість узгодити подальші дії після президентських виборів та обговорити з Блінкеном євроатлантичні прагнення України і кроки, спрямовані на досягнення всебічного, справедливого та тривалого миру.


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