        Сибіга цього тижня зустрінеться із Сійярто в Будапешті

        Федір Олексієв
        8 Вересня 2025 18:12
        Глава МЗС України Андрій Сибіга / Фото: МЗС України
        Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що цього тижня проведе переговори з українським колегою Андрієм Сибігою в Будапешті.

        Про це він написав у Х.

        За його словами, зустріч присвятять обговоренню угорсько-українських відносин. 

        “Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів. Але м’яч на боці України: реальний прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних в угорців на Закарпатті”, – додав угорський міністр.

        Зустріч анонсували після того, як глава МЗС України закликав свого угорського колегу перейти від суперечок у соцмережах до особистого діалогу.


