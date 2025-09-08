Сибіга цього тижня зустрінеться із Сійярто в Будапешті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що цього тижня проведе переговори з українським колегою Андрієм Сибігою в Будапешті.

Про це він написав у Х.

За його словами, зустріч присвятять обговоренню угорсько-українських відносин.

“Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів. Але м’яч на боці України: реальний прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних в угорців на Закарпатті”, – додав угорський міністр.

Зустріч анонсували після того, як глава МЗС України закликав свого угорського колегу перейти від суперечок у соцмережах до особистого діалогу.