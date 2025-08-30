Свириденко в Радбезі ООН: Росія свідомо обрала шлях терору проти мирних людей

Рада Безпеки ООН зібралася на екстрене засідання на прохання України, щоб розглянути останні масовані атаки Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він подякував країнам-членам Радбезу, які засудили російський терор, що забирає життя українців, зокрема дітей, і закликав підкріплювати слова солідарності конкретними діями.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму зверненні до РБ ООН нагадала, що наймолодшій жертві останнього удару по Києву не було й трьох років. Вона заявила, що Росія не лише вбиває дітей ракетами та дронами, але й викрадає тих, хто потрапляє під її контроль, змінює їм документи та намагається знищити українську ідентичність. За її словами, 1,6 мільйона дітей нині перебувають під російським контролем на окупованих територіях.

Свириденко підкреслила, що припинення вогню й реальні гарантії безпеки є необхідною умовою для будь-яких переговорів, а кожна викрадена дитина має бути повернена додому. Вона закликала міжнародну спільноту перетворити слова підтримки на реальні дії, зокрема позбавити Росію ресурсів для ведення війни та вчинення злочинів.