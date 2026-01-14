Свириденко повідомила про координаційну нараду щодо захисту енергосистеми

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про проведення координаційної наради щодо захисту енергосистеми України. За її словами, рівень викликів залишається надзвичайно серйозним і вимагає повної готовності всіх елементів захисту.

Про це Свириденко написала у дописі в соцмережах. Вона зазначила, що нараду провели за участі міністра оборони, міністра енергетики, командувача Повітряних Сил, керівництва ключових енергетичних компаній, а також керівників КМВА та Київської ОВА.

За словами премʼєр-міністерки, сторони продовжують посилювати захист енергообʼєктів у координації з військовими. Під час зустрічі також звірили виконання попередніх завдань і скоординували подальші дії для забезпечення захисту енергосистеми.

Свириденко наголосила, що зараз важливо, аби від кожного був необхідний результат для всієї держави, українських міст і громад.