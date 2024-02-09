Кримінал

Священника УПЦ МП підозрюють у підготовці провокації у Києво-Печерській Лаврі

9 Лютого 2024 13:47
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сбу, церква
Правоохоронці повідомили про підозру священнику УПЦ МП / Фото: СБУ

Священнику УПЦ МП повідомили про підозру в організації навесні 2023 року постановних акцій протесту під час повернення державі майна Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла Лебедя і навесні 2023 року він готував масові провокації у Києво-Печерській Лаврі. Ці «акції протесту» мали максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві, кажуть слідчі.

Для їх організації священник дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Андрієм Шарієм, якого підозрюють у державній зраді.

Той «інструктував» ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео постановник заворушень біля Лаври. Відзняті матеріали згодом поширювали російські телеканали та інтернет-ресурси.

Крім того, слідчі виявили листування священника УПЦ МП з вірянами, де він виправдовував збройну агресію рф проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво росії. Він також намагався дискредитувати Сили оборони України, зокрема оборонців Маріуполя.

Під час обшуків у клірика виявили комп’ютерну техніку, понад десять мобільних телефонів і майже 300 SIM-карток із доказами злочину.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників. За це йому загрожує до трьох років в’язниці.


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