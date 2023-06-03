Політика

“Свобода России” пропонує жителям Бєлгородщини евакуацію в Україну

3 Червня 2023 13:16
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евакуація, Бєлгород

Російська Федерація продовжує хаотично обстрілювати Бєлгородську область. Через загрозу для цивільного населення, Україна відкрила для бєлгородців гуманітарні коридори.

Про це йдеться в Telegram-каналі легіону “Свобода России”.

“З огляду на загрозу громадянському населенню ми погодили з українським командуванням відкрити гуманітарні коридори для білгородців, які страждають від обстрілів армії режиму. Тому всі кому потрібна допомога за добровільною згодою може бути евакуйована вглиб України для надання притулку та всіх необхідних базових потреб.

Для цього потрібно підійти до представників Легіону «Свобода Росії» або Російського Добровольчого Корпусу та попросити про притулок”, – йдеться в повідомленні.

1 червня “РДК” розпочав другу фазу рейду до Бєлгородської області. Воїни вдарили “градами” по будівлі МВС в Шебекіно, де перебувало багато російських силовиків, які були направлені туди через оголошений план “Крепость”. “Легіон Росії”, зі свого боку, успішно знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

Тим часом російська влада почала у терміновому порядку перекидувати підрозділи спецпризначенців до Бєлгородської області.


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