Світовий банк уже виділив $10 млрд із фінансової допомоги, обіцяної Україні

Світовий банк на даний момент виділив більшу частину пакету фінансової допомоги, обіцяної Києву. Також організація готова надати до $30 млрд для боротьби з глобальною нестачею продовольства, яка посилилася через вторгнення Росії в Україну, повідомляє Reuters із посиланням на Акселя ван Троценбурга, керуючого директора банку.

Ван Троценбург нагадав, що Світовий банк почав надавати підтримку Україні невдовзі після початку російського вторгнення 24 лютого і наразі виділив близько $10 млрд із $13 млрд допомоги, яку він зобов’язався надати Києву.

За його словами, різні країни спрямовували підтримку через створений банком трастовий фонд, проте найбільші суми надійшли зі Сполучених Штатів – у середньому не менше $1,5 млрд із майже $5 млрд зовнішнього фінансування, необхідного Києву щомісяця.

“Ми створили систему, за допомогою якої ми могли б допомогти Україні продовжувати виконувати державні функції – платити зарплати вчителям, пенсії, допомагати системі охорони здоров’я. Це спрацювало дуже добре, і деякі з наших країн-партнерів хотіли використати цей механізм, бо тоді ми також зможемо відстежити [рух] коштів”, – сказав Ван Троценбург.

Він сказав, що банк також підтримує сусідні з Україною держави та країни, що розвиваються за межами Європи, які постраждали від перебоїв з експортом українського зерна через війну.

“Це одна із причин, через яку Світовий банк оголосив, що ми готові надати фінансування у розмірі до $30 млрд для вирішення проблеми продовольчої безпеки протягом наступних 12 місяців”, – сказав він.

У звіті, опублікованому Світовим банком, Європейською комісією та урядом України минулої п’ятниці, йдеться, що вторгнення Росії завдало країні прямих збитків на суму понад $97 млрд до 1 червня, а відновлення країни може коштувати майже $350 млрд.