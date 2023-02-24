Світові зірки висловили підтримку України у річницю війни

Проект United 24 опублікував відеозвернення, яке відомі актори, музиканти та письменники записали на підтримку України до роковин війни.

Серед них – Джулія Робертс, Морган Фрімен, Тімоті Снайдер, Марк Хемілл та інші.

“Ми публікуємо це відео з подякою кожному, хто підтримує Україну в найскладніший період нашої історії та вірить у велику українську перемогу”, – йдеться у повідомленні проекту United24.

🇺🇦”Це рік, який ніхто не хотів…Ви боретесь за всіх нас”:



У річницю повномасштабного вторгнення, платформа #UNITED24 опублікувала звернення світових зірок до українців зі словами підтримки. https://t.co/goG2ZTARzu — ✙ Ukraine News UP ✙ (@by_Ukraine) February 24, 2023