Суспільство

Світові зірки висловили підтримку України у річницю війни

24 Лютого 2023 17:38
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україна, гуманітарна допомога

Проект United 24 опублікував відеозвернення, яке відомі актори, музиканти та письменники записали на підтримку України до роковин війни.

Серед них – Джулія Робертс, Морган Фрімен, Тімоті Снайдер, Марк Хемілл та інші.

“Ми публікуємо це відео з подякою кожному, хто підтримує Україну в найскладніший період нашої історії та вірить у велику українську перемогу”, – йдеться у повідомленні проекту United24.


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