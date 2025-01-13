Спорт

Світоліна здобула перемогу на старті Australian Open
13 Січня 2025 11:13
Еліна Світоліна / Фото: Reuters
Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Еліна Світоліна вдало стартувала на Aus Open 2025 та виграла перший матч у сезоні, виборовши перемогу в румунки Сорани Кирсті.

Про це повідомляє видання Sport.ua.

Українська зірка тенісу Еліна Світоліна успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії 2025. У першому раунді українка у двох сетах переграла Сорану Кирстю (Румунія, WTA 71) за 1 годину і 34 хвилини.

Це була четверта зустріч суперниць. Світоліна виграла 4-й очний поєдинок. За матч Еліна віддала лише одну свою подачу.

Ключовим і вирішальним став 9-й гейм другої партії: Еліна взяла подачу румунки з сьомого брейк-пойнта, а тенісистки провели 20 розіграшів.

Світоліна вже 11 раз поспіль виграє стартовий матч на Australian Open. Цей австралійський мейджор для спортсменки – перший турнір у 2025 році. Світоліна не виступала в Турі після US Open 2024. У вересні українка перенесла операцію на нозі.

Наступною суперницею Еліни буде переможниця протистояння Сара Бейлек (Чехія, WTA 155) – Керолайн Доулхайд (США, WTA 83).

Крім Еліни, на кортах Мельбурна Україну також представлятимуть Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна і Дар’я Снігур. Костюк і Снігур почнуть виступи на АО-2025 сьогодні, 13 січня. Юлія Стародубцева вже залишила відкритий чемпіонат Австралії.


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