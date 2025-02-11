Спорт

Світоліна завершила виступи на WTA 1000 у Досі
11 Лютого 2025 19:13
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Еліна Світоліна / Фото: REUTERS
Еліна Світоліна / Фото: REUTERS

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила свої виступи на турнірі WTA 1000 у Досі. У матчі другого кола українка поступилася американці Джессіці Пегулі.

В першому колі Світоліна здобула перемогу над чеською тенісисткою Маркетою Вондроушовою після важкої трисетової боротьби (0:6, 6:2, 7:5).

У 1/16 фіналу українка зустрілася з п’ятою ракеткою світу Пегулою, якій не змогла протистояти в двох сетах.

Єдиною українкою, яка продовжує виступи на турнірі, є лідерка національного рейтингу Марта Костюк.


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