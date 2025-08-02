Світоліна вийшла до четвертого раунду турніру в Монреалі, розгромивши “нейтральну” суперницю

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено вийшла до четвертого раунду турніру серії WTA 1000 у Монреалі, розгромивши “нейтральну” спортсменку Анну Калінську. Матч завершився з рахунком 2:0 (6:1, 6:1) на користь українки.

Це вже друга поспіль перемога Світоліної над представницями з “нейтральним” статусом на цьому турнірі — раніше вона обіграла Каміллу Рахімову у двох сетах. Усі три очні зустрічі з Калінською завершилися перемогами українки.

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Світоліна домінувала протягом усього матчу. У першому сеті вона впевнено повела 3:0, віддала один гейм, після чого виграла всі наступні — 6:1. Другу партію Еліна знову почала з перевагою і повторила рахунок — 6:1. Матч тривав лише 56 хвилин.

За цей час українка виконала вісім ейсів проти одного у суперниці, а також допустила лише дві подвійні помилки, тоді як Калінська — п’ять.

In fine form 😤@ElinaSvitolina defeats Kalinskaya 6-1, 6-1 to book her ticket into the Round of 16.#OBN25 pic.twitter.com/RF6CsrqdHs — wta (@WTA) August 2, 2025

У четвертому раунді Світоліна зіграє проти американки Аманди Анісімової.

Це п’ятий виступ Світоліної у Монреалі. Найкращий її результат тут — півфінал 2018 року. Востаннє українка перемагала на канадському турнірі у 2017 році, коли здобула титул у Торонто, обігравши у фіналі Каролін Возняцкі.

Також до четвертого раунду турніру вийшли ще дві українки — Марта Костюк та Даяна Ястремська. Для обох це перший такий результат у кар’єрі. Натомість Юлії Стародубцевій не вдалося пройти далі — вона поступилася Кларі Таусон із Данії у двох сетах.