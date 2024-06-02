Спорт

Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros-2024

2 Червня 2024 10:36
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теніс
Українка Еліна Світоліна в матчі проти румунки Ани Богдан у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу на Ролан Гаррос 1 червня 2024 в Парижі / Фото Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№19 WTA) пробилася до 1/8 фіналу Roland Garros-2024.

У третьому колі французького мейджора 29-річна українка здобула впевнену перемогу над румункою Аною Богдан.

Матч тривав 1 годину 31 хвилину та завершився з рахунком 7:5, 6:2 на користь нашої співвітчизниці.

Додамо, що під час другого сету поєдинок призупиняли через дощ.

Світоліна залишається єдиною українською тенісисткою в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції.

Суперницею Світоліної в матчі за вихід до чвертьфіналу стане четверта ракетка світу Олена Рибакіна з Казахстану.


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