Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros-2024

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№19 WTA) пробилася до 1/8 фіналу Roland Garros-2024.
У третьому колі французького мейджора 29-річна українка здобула впевнену перемогу над румункою Аною Богдан.
Матч тривав 1 годину 31 хвилину та завершився з рахунком 7:5, 6:2 на користь нашої співвітчизниці.
Додамо, що під час другого сету поєдинок призупиняли через дощ.
Світоліна залишається єдиною українською тенісисткою в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції.
Суперницею Світоліної в матчі за вихід до чвертьфіналу стане четверта ракетка світу Олена Рибакіна з Казахстану.