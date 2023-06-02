Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос, обіграв росіянку

Екс-третя ракетка світу та колишній лідер українського жіночого тенісу Еліна Світоліна (WTA 192) вийшла до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2023 року.

У третьому раунді Ролан Гаррос українка у трьох сетах обіграла росіянку Анну Блінкову (WTA 56) за 2 години та 15 хвилин – 6:2, 2:6, 5:7.

Це була друга зустріч тенісисток. Тижнем раніше Еліна виграла у Анни у фіналі турніру WTA 250 у Страсбурзі.

У наступному раунді французького мейджора Світоліна зустрінеться з ще однією росіянкою Дарією Касаткіною.