Світоліна вперше за чотири роки вийшла у чвертьфінал на WTA 1000, обігравши четверту ракетку світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000, що проходить в Індіан-Веллсі. У трьох сетах перша ракетка України здолала американку Джессіку Пегулу.

Про це пише Суспільне Спорт.

Світоліна пройшла до 1/8 фіналу вперше за три з половиною роки, обігравши двох представниць США: у другому раунді – Ешлін Крюгер, а в третьому – Даніель Коллінз.

У 1/8 фіналу турніру Еліна Світоліна зустрілася з американкою Джессікою Пегулою, яка посідає четверту сходинку світового рейтингу. Раніше тенісистки провели між собою сім матчів, у п’яти з яких перемогу здобула Пегула. Остання їхня зустріч відбулася в лютому на турнірі WTA 1000 у Досі, де Джессіка виграла з рахунком 2:0 за сетами.

У першому сеті боротьба була напруженою, і лідер змінювався двічі: спершу Пегула виграла два стартові гейми, після чого Світоліна взяла ініціативу на себе. За рахунку 5:4 на користь українки Пегула виграла три гейми поспіль і завершила сет на свою користь – 7:5.

У другій партії Світоліна не залишила суперниці шансів, дозволивши їй взяти лише один гейм – 6:1. У вирішальному третьому сеті Світоліна виграла п’ять із перших шести геймів і оформила перемогу в матчі – 6:2.