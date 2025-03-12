Спорт

Світоліна вперше за чотири роки вийшла у чвертьфінал на WTA 1000, обігравши четверту ракетку світу
12 Березня 2025 11:52
читать на русском →
Еліна Світоліна / Фото: France 24
Еліна Світоліна / Фото: France 24

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000, що проходить в Індіан-Веллсі. У трьох сетах перша ракетка України здолала американку Джессіку Пегулу.

Про це пише Суспільне Спорт.

Світоліна пройшла до 1/8 фіналу вперше за три з половиною роки, обігравши двох представниць США: у другому раунді – Ешлін Крюгер, а в третьому – Даніель Коллінз.

У 1/8 фіналу турніру Еліна Світоліна зустрілася з американкою Джессікою Пегулою, яка посідає четверту сходинку світового рейтингу. Раніше тенісистки провели між собою сім матчів, у п’яти з яких перемогу здобула Пегула. Остання їхня зустріч відбулася в лютому на турнірі WTA 1000 у Досі, де Джессіка виграла з рахунком 2:0 за сетами.

У першому сеті боротьба була напруженою, і лідер змінювався двічі: спершу Пегула виграла два стартові гейми, після чого Світоліна взяла ініціативу на себе. За рахунку 5:4 на користь українки Пегула виграла три гейми поспіль і завершила сет на свою користь – 7:5.

У другій партії Світоліна не залишила суперниці шансів, дозволивши їй взяти лише один гейм – 6:1. У вирішальному третьому сеті Світоліна виграла п’ять із перших шести геймів і оформила перемогу в матчі – 6:2.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Березня 2025 12:42

Reuters: Кремль очікує роз’яснень від США щодо пропозиції припинення вогню в Україні
12 Березня 2025 13:40

Збиралися спалити суд та полювали на військовий транспорт: СБУ затримала шістьох паліїв
12 Березня 2025 12:19

Військові ЗСУ розповіли про весняне загострення в окупантів: що відбувається на Торецькому напрямку
12 Березня 2025 11:16

На Дніпропетровщині п’яний водій збив трьох дітей: загинув 11-річний хлопчик, двоє в лікарні
12 Березня 2025 10:58

Для обстрілів України армія РФ застосувала три балістичні ракети та 133 БпЛА
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
усі думки