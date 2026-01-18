Світоліна стартувала з перемоги на Australian Open-2026

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до другого кола Australian Open-2026, у двох сетах обігравши іспанку Крістіну Буксу.

У перший ігровий день основної сітки Australian Open-2026 перемогу серед українок здобула Еліна Світоліна. Перша ракетка України успішно розпочала виступи на турнірі Великого шлема в Мельбурні.

Трансляція поєдинку велася на каналі Setanta Sport.

Першою суперницею Світоліної стала представниця Іспанії Крістіна Букса. У стартовому сеті українка поступалася 1:3, однак зуміла зробити брейк і зрівняти рахунок. Після ще одного виграного гейму Букси на своїй подачі Світоліна здійснила вирішальний ривок і завершила партію з рахунком 6:4.

У другому сеті українська тенісистка повністю контролювала хід гри. Світоліна реалізувала два брейки поспіль і повела 4:0. Дозволивши суперниці взяти один гейм на власній подачі, Еліна виграла ще два гейми та закрила матч з рахунком 6:1.

Australian Open-2026. Перше коло

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Крістіна Букса (Іспанія) 6:4, 6:1

Світоліна продовжила переможну серію після здобуття титулу на турнірі WTA 250 в Окленді. Від початку сезону-2026 українка виграла шість матчів поспіль.

Для Еліни це вже 12-й вихід у друге коло Australian Open. Минулого року вона дійшла на турнірі до чвертьфіналу. Наступною суперницею Світоліної стане переможниця матчу між Ліндою Клімовічовою та Франческою Джонс.

Після матчу Світоліна відзначила атмосферу австралійського мейджора, назвавши його найбільш розслабленим серед турнірів Великого шлема та підкресливши підтримку вболівальників на трибунах.

Водночас ще дві українські тенісистки завершили виступи на турнірі в першому колі. Даяна Ястремська поступилася Єлєні Габріелі Русе у двох сетах, а Марта Костюк програла Ельзі Жакемо у трьох тайбрейкових сетах.