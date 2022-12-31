Суспільство

Світло буде: попри атаку українська енергосистема уникнула серйозних пошкоджень

31 Грудня 2022 18:51
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електроенергія, світло

Внаслідок превентивних технічних заходів та відмінній роботі ППО енергосистема України не зазнала серйозних пошкоджень після чергового ракетного удару держави-терориста у суботу, 31 грудня.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

“Завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам сьогодні, 31 грудня 2022 року, вдалось уникнути серйозних пошкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання”, – зазначив міністр. 

Він додав, що цьогорічне Різдво та Новий рік є найскладнішими за всю історію незалежної України. Проте попри плани агресора українські енергетики роблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом.

У ДТЕК повідомили, що екстренні відключення скасовуються. Енергетики зроблять все можливе, аби в домівках українців було світло.


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