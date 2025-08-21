Сутички на футбольному матчі в Аргентині: гру зупинили після госпіталізації фанатів

Футбольний матч поблизу столиці Аргентини, Буенос-Айреса, був достроково скасований у середу ввечері після того, як насильство на трибунах призвело до госпіталізації деяких фанатів і затримань місцевою владою.

Про це пише The New York Times.

Гра в місті Авельянеда між аргентинським клубом Independiente та чилійським Universidad de Chile була скасована через “відсутність гарантій безпеки”, повідомила у заяві Conmebol — організація, що регулює футбол у Південній Америці.

Невідомо, що саме спричинило насильство на стадіоні Estadio Libertadores de América. Independiente у соцмережах заявив, що команди перемістилися до роздягалень після “заворушень” на секторах фанатів клубу-гостя. Universidad de Chile написав у соцмережах, що фанатів “жорстоко атакували” на стадіоні.

Світлини та відео з місця подій у соцмережах та місцевих новинних каналах показували, як деяких людей переслідували та били, інші кидали каміння, а групи ховалися на трибунах.

Президент Чилі Габріель Борич заявив, що чилійські громадяни були госпіталізовані після нападу, не уточнивши кількість, а деяких затримала аргентинська влада. Він доручив міністру внутрішніх справ Альваро Елісальде вирушити до Аргентини, щоб зустрітися з потерпілими та перевірити ситуацію затриманих.

“Те, що сталося в Авельянеді між фанатами Independiente та Universidad de Chile, є неправильним у багатьох сенсах — від насильства на трибунах до очевидної безвідповідальності в організації”, — написав Борич у соцмережах.

Посол Чилі в Аргентині Хосе Антоніо Вьєра-Ґалло в радіоінтерв’ю повідомив, що щонайменше 90 людей затримали у зв’язку з матчем і що щонайменше одна людина перебуває на операції після ножового поранення. Він не уточнив, скільки з них є громадянами Чилі.

Президент клубу Independiente Нестор Ґріндетті в телевізійному інтерв’ю заявив, що його клуб не має стосунку до насильства й поклав провину на Universidad de Chile.

Президент компанії, яка керує Universidad de Chile, Майкл Кларк на пресконференції сказав, що такі звинувачення стали для нього несподіваними й сумними, і додав, що ще зарано говорити про причини насильства.