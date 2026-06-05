Супутники США скоротили час наведення українських ударів по цілях до 90% — WSJ

Українські військові почали використовувати супутникові розвідувальні дані майже в реальному часі, що дозволило суттєво підвищити швидкість і точність ударів безпілотників по російських цілях. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, комерційні супутникові знімки американської компанії Vantor можуть надходити безпосередньо на планшети, телефони або ноутбуки військовослужбовців приблизно через 15 хвилин після отримання зображення.

Протягом останніх шести місяців нову технологію випробовували невеликі українські підрозділи під час бойових операцій. За словами розробників і військових, швидка передача геопросторових розвідувальних даних дозволила скоротити час між виявленням російської цілі та нанесенням удару по ній до 90%.

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У проєкті беруть участь американська компанія Vantor, нідерландська компанія геопросторової розвідки Bravo1Alpha, американська Persistent Systems та українська оборонна компанія Burevii.

Як зазначає видання, нова система дозволяє передавати розвідувальні дані без проходження через централізовану перевірку в Києві, яка раніше могла затримувати надходження інформації на передову на години або навіть дні.

Військові аналітики також зазначають, що розповсюдження розвідувальної інформації ускладнювала конкуренція за доступ до супутникових знімків між державними структурами та різними підрозділами Сил оборони.

Наразі угруповання Vantor складається з десяти супутників, які щодня знімають близько семи мільйонів квадратних кілометрів поверхні Землі. За словами директора з трансформації компанії Вілла Кокоса, супутники можуть спостерігати за будь-якою точкою планети від 12 до 15 разів на добу.