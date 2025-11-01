        Суспільство

        Супутникові знімки підтвердили знищення російського комплексу “Орешник” силами СБУ

        Сергій Бордовський
        1 Листопада 2025 17:48
        

        Телеграм-канал Кримський вітер оприлюднив результати аналізу супутникових знімків, які підтверджують місце ураження експериментального російського ракетного комплексу «Орешник» на полігоні «Капустін Яр» в Астраханській області.

        За даними аналітиків, вибух і пожежа сталися приблизно за 8,5 км на північ від міста Ахтубінськ. На знімках видно знищені будівлі складу авіаційних засобів ураження, а також значні ділянки вигорілої трави навколо.

        Про ліквідацію «Орешника» влітку 2023 року вчора офіційно заявили голова Служби безпеки України Василь Малюк та президент України Володимир Зеленський.

