Супутникові знімки підтвердили знищення російського комплексу “Орешник” силами СБУ

Телеграм-канал Кримський вітер оприлюднив результати аналізу супутникових знімків, які підтверджують місце ураження експериментального російського ракетного комплексу «Орешник» на полігоні «Капустін Яр» в Астраханській області.

За даними аналітиків, вибух і пожежа сталися приблизно за 8,5 км на північ від міста Ахтубінськ. На знімках видно знищені будівлі складу авіаційних засобів ураження, а також значні ділянки вигорілої трави навколо.

Про ліквідацію «Орешника» влітку 2023 року вчора офіційно заявили голова Служби безпеки України Василь Малюк та президент України Володимир Зеленський.

