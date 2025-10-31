Українські спецслужби знищили одну з ракет “Орешник” на полігоні в РФ – Зеленський

Позаминулого літа українські спецслужби знищили одну з російських ракет «Орешник» на полігоні «Капустин Яр» в Астраханській області. Про це з посилання на керівникаа СБУ Василя Малюка повідомив президент Володимир Зеленський в ефірі «Єдиних новин».

За словами Зеленського, операція була спільною — її виконали Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони та Служба зовнішньої розвідки. Згідно з оприлюдненою інформацією, росіяни мали можливість здійснити три постріли з цієї системи, один із яких вони використали — імовірно йдеться про удар по Дніпру 21 листопада 2024 року.

Президент також попередив, що РФ розглядає розміщення «Орешника» у Білорусі, що створює загрозу зони дії до 5 тисяч кілометрів і «мертвої зони» близько 700 кілометрів, і закликав європейських партнерів звернути на це увагу.

Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко додав, що наразі Росія може виготовляти до шести ракет «Орешник» на рік.

Українська розвідувальна спільнота уточнювала, що «Орешник» — робоча назва науково-дослідної роботи, а сама система може мати позначення «Кедр» і є носієм ядерної зброї. Для удару по Дніпру її, за повідомленнями, застосували у «без’ядерному варіанті». За даними ГУР, станом на жовтень росіяни мали два дослідні зразки «Орешника» і серійного виробництва не було.

За інформацією, що прозвучала під час спілкування, близько 25 російських компаній залучені до виробництва «Орешника», і жодна з них наразі не перебуває під санкціями.

Технічні характеристики, наведені у виступах українських військових та офіційних осіб: «Орешник» вважають ракетою середньої дальності з швидкістю понад 10 Махів і боєголовкою, яка може нести шість суббоєголовок. Міністерство оборони США класифікує її як варіант російської ракети РС-26 «Рубеж».

21 листопада 2024 року російське керівництво повідомило про випробування нової ракетної системи «Орешник» і про її застосування по Дніпру. Після цього російські посадовці заявляли про наміри підбирати цілі для цієї системи на території України.