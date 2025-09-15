Супутникові знімки підтвердили знищення купольної РЛС у Ростовській області

Супутникові знімки підтвердили знищення російського радіолокаційного комплексу РЛК-1 “Навигация Юга”, по якому 4 вересня було завдано удару в Ростовській області.
Фото оприлюднив Telegram-канал Dnipro OSINT. На знімках видно, що одна з купольних антен комплексу зазнала критичних пошкоджень.
РЛК-1 “Навигация Юга” використовується для виявлення й супроводу повітряних цілей, координації маршрутів, радіотехнічного забезпечення польотів, а також забезпечення авіаційного зв’язку та супутникової комунікації.
Сили оборони України останнім часом активізували атаки на російські радіолокаційні системи, щоб знизити рівень радіолокаційного контролю в окремих регіонах.