        Суспільство

        Супутникові знімки підтвердили знищення купольної РЛС у Ростовській області

        Федір Олексієв
        15 Вересня 2025 07:55
        читать на русском →
        Знищена купольна РЛС РЛК-1 / Dnipro Osint
        Знищена купольна РЛС РЛК-1 / Dnipro Osint

        Супутникові знімки підтвердили знищення російського радіолокаційного комплексу РЛК-1 “Навигация Юга”, по якому 4 вересня було завдано удару в Ростовській області.

        Фото оприлюднив Telegram-канал Dnipro OSINT. На знімках видно, що одна з купольних антен комплексу зазнала критичних пошкоджень.

        Реклама
        Реклама

        РЛК-1 “Навигация Юга” використовується для виявлення й супроводу повітряних цілей, координації маршрутів, радіотехнічного забезпечення польотів, а також забезпечення авіаційного зв’язку та супутникової комунікації.

        Сили оборони України останнім часом активізували атаки на російські радіолокаційні системи, щоб знизити рівень радіолокаційного контролю в окремих регіонах.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини