Супутникові знімки підтвердили знищення купольної РЛС у Ростовській області

У Запорізькому районі після атаки РФ горіли будинки та зникло світло

Трамп заявив, що прямі переговори між Зеленським та Путіним малоймовірні через глибоку особисту ворожнечу

Сили оборони України останнім часом активізували атаки на російські радіолокаційні системи, щоб знизити рівень радіолокаційного контролю в окремих регіонах.

РЛК-1 “Навигация Юга” використовується для виявлення й супроводу повітряних цілей, координації маршрутів, радіотехнічного забезпечення польотів, а також забезпечення авіаційного зв’язку та супутникової комунікації.

Фото оприлюднив Telegram-канал Dnipro OSINT . На знімках видно, що одна з купольних антен комплексу зазнала критичних пошкоджень.

Супутникові знімки підтвердили знищення російського радіолокаційного комплексу РЛК-1 “Навигация Юга”, по якому 4 вересня було завдано удару в Ростовській області.