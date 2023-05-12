Політика

Суперник Ердогана звинуватив Росію у втручанні в вибори

12 Травня 2023 07:30
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туреччина

Кандидат у президенти Туреччини від широкої опозиційної коаліції, яка протистоїть чинному президенту Реджепу Таїпу Ердогану, звинуватив Росію у втручанні у хід передвиборчої кампанії.

Кемаль Киличдароглу написав у твіттері, що росіяни «стоять за монтажами, змовами, контентом Deep Fake і записами, які вчора були викриті». Подробиць він не навів.

«Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави», – йдеться у тексті. Водночас політик зазначив, що, як і раніше, виступає за співпрацю та дружбу.

Перший тур президентських виборів у Туреччині призначений на 14 травня. Основні суперники – Ердоган і Киличдароглу. За даними більшості опитувань, опозиційний кандидат веде з невеликим відривом, але, швидше за все, для виявлення переможця потрібен буде другий тур.


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