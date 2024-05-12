Суперечлива інформація надходить із Вовчанська

Влада Вовчанська спростовує захід окупантів у місто. Наразі немає офіційно підтвердженої інформації про перебування російських загарбників у Вовчанську Харківської області, тривають постійні обстріли й бої.

Про це розповів очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі у коментарі Суспільному.

За його словами, інформація про присутність окупантів у місті офіційно не підтверджена – працюють українські військові.

Посадовець визнав, що на північному рубежі самого міста чути автоматні постріли й вибухи, проте наголосив, що Вовчанськ знаходиться за чотири кілометри від кордону – тому ця зона постійно обстрілюється й постійно йдуть бої.

“Тому складається така картинка. Поки що Вовчанськ є і буде Україною”, — зазначив Гамбарашвілі.

Між тим, українські військові пабліки повідомляють зворотнє. З Харківського напрямку військові передають, що деяка кількість росіян зайшла в Вовчанськ, Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.

“Росіяни рухаються завдяки “мʼясу” (тобто своєй кількості, – ред.), поки що працюють без техніки”, – повідомляють військові.