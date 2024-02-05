Суспільство

Сунак заявив, що Британія готова захистити себе від Росії

5 Лютого 2024 19:47
читать на русском →
рф, сунак, британія
Ріші Сунак / Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна готова до можливої агресії з боку РФ.

Про це Сунак заявив в інтерв’ю ведучому Sky News Пірсу Моргану, повідомляє УП.

На питання, чи готова Британія “належним чином захистити себе”, якщо Росія “розверне свої гармати” в її бік, британський прем’єр відповів: “Так”.

“Одне з моїх першочергових завдань – забезпечити безпеку кожного. І, на жаль, ви знаєте, світ стає все менш безпечним. І ми бачимо це на прикладі ситуації в Росії та Україні. Але зовсім недавно ми спостерігали це і в Червоному морі”, – додав він.

Сунак нагадав, що на посаді міністра фінансів уряду Британії збільшив фінансування Міноборони до найбільшого рівня з часів Холодної війни, і вже армія має вирішувати, як розподілити ці інвестиції для найкращого захисту.

“Але загалом, чи вважаю я, що ми добре захищені, що в нас добре вкладені кошти (в оборону. – Ред.)? Так. Ми є другим найбільшим постачальником оборонної продукції в НАТО… Як ви можете бачити з того, що ми зробили в Україні, ми будемо відстоювати те, у що ми віримо. Ми не дозволимо агресії залишитися безконтрольною і безкарною”, – наголосив він.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Лютого 2024 20:37

У британського монарха виявили рак
5 Лютого 2024 21:15

Журналісти Bihus.Info стверджують, що за ними слідкувала СБУ
5 Лютого 2024 19:05

Антикорпуційний комітет ВР визнав оновлений законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики
5 Лютого 2024 18:39

У Києві шукають диверсантів
5 Лютого 2024 17:54

Голова Міністерства у справах ветеранів подала у відставку 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
усі думки