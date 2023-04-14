Сунак зателефонував Зеленському і дав йому пораду

Британський прем’єр Ріші Сунак вранці провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє прес-секретар британського прем’єра.

“Лідери обговорили останню ситуацію на полі бою, і прем’єр-міністр віддав шану українським силам у Бахмуті”, – йдеться у комюніке.

Сунак також засудив відео з обезголовлюванням українського солдата, що з’явилося в соцмережах, і закликав притягнути до відповідальності винних у цьому злочині.

Київ звинувачує у вбивстві військовослужбовця Росії. У Росії Генпрокуратура вчора оголосила початок перевірки відеозапису; прес-секретар президента Дмитро Пєсков припускав, що воно може бути фейковим.

Сунак також сказав, що для розвитку своїх бойових успіхів Україні, серед іншого, необхідно “підвищувати оперативну сумісність із силами НАТО як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі”.