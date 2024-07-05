Сунак вибачився перед британцями за поразку своєї партії

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вибачився за поразку очолюваної ним Консервативної партії на виборах.

Як повідомляє The Guardian, про це він заявив на брифінгу.

“Незабаром я зустрінуся з Його Величністю Королем, щоб подати прохання про відставку з посади прем’єр-міністра. Перш за все я хотів би сказати, що мені дуже шкода”, – сказав Сунак.

Глава британського уряду попросив вибачення у виборців, які “надіслали чіткий сигнал, що уряд Сполученого Королівства має змінитися”.

Сунак оголосив про намір піти з посади лідера Консервативної партії, але виконуватиме обов’язки до призначення наступника.