Шольц і Сунак зустрілись у Берліні

Прем’єр-міністр Ріші Сунак прибув до Берліна.

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час переговорів сторони, як поінформували напередодні у відомстві німецького канцлера, обговорюватимуть питання двосторонніх відносин, проблеми міжнародної політики, особливий акцент буде зроблено на агресивній війні Росії проти України та ситуації на Близькому Сході.

Це перший візит Сунака до ФРН. У Берлін він прилетів з Варшави.

По прибутті до Берліна Сунак написав у соцмережі Х: «Я в Берліні з метою поглибити наше оборонне та безпекове співробітництво. Велика Британія та Німеччина стоять пліч о пліч в охороні безпеки та процвітання вдома та за кордоном».