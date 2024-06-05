Зеленський обговорив із Сунаком Глобальний саміт миру та оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 5 червня телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зазначається, що основна увага під час розмови була зосереджена на підготовці до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.

“Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена на Саміті на найвищому рівні”, — сказав Зеленський.

Лідери також обговорили можливості для спільних тренувальних місій та продовження оборонної співпраці.

“Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ. Він наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей”, — йдеться у повідомленні ОПУ.