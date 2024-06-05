Політика

Зеленський обговорив із Сунаком Глобальний саміт миру та оборонну співпрацю

5 Червня 2024 20:02
читать на русском →
зеленський, сунак
Президент Володимир Зеленський і прем'єр Великої Британії Ріші Сунак / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 5 червня телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зазначається, що основна увага під час розмови була зосереджена на підготовці до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.

“Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена на Саміті на найвищому рівні”, — сказав Зеленський.

Лідери також обговорили можливості для спільних тренувальних місій та продовження оборонної співпраці.

“Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ. Він наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей”, — йдеться у повідомленні ОПУ.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Червня 2024 19:22

Джонсон говоритиме з Білим домом про зняття обмежень на використання американської зброї
5 Червня 2024 19:34

Прем’єр Словаччини Фіцо зробив першу заяву після замаху
5 Червня 2024 16:34

Ексначальник Генштабу Молдови виявився російським агентом, – ЗМІ
5 Червня 2024 16:23

СБУ викрила нові схеми виїзду ухилянтів
5 Червня 2024 15:46

Попри складність, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь, – Сирський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки