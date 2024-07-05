Політика

Лейбористи виграли вибори у Британії, партія Сунака програла
5 Липня 2024 08:43
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британія, вибори, сунак
Ріші Сунак / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав поразку своєї партії на дострокових парламентських виборах 4 липня.

Про це заявив Сунак вранці 5 липня у місті Норталлертон, де розташований його виборчий округ.

Після оголошення результатів за своїм округом (де Сунак переміг) британський премєр мав короткий виступ, під час якого сказав, що “Лейбористська партія виграла ці загальні вибори”.

“Я зателефонував Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою. Зараз я вирушаю до Лондона, де розповім більше про сьогоднішній результат, перш ніж залишити посаду прем’єр-міністра, якій я віддав всі свої сили”.

Він додав, що  має “багато чому повчитися і багато над чим подумати”.

“І я беру на себе відповідальність за наш програш”, – підсумував Сунак.

Уже вдень 5 липня Стармер після аудієнції в британського короля стане новим прем’єр-міністром Великої Британії.

Офіційний підрахунок результатів за округами вже підтверджує, що лейбористи отримують 328 місць у Палаті громад – це вже перевищує мінімальну більшість у 326 мандатів.


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