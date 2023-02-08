Сунак і Зеленський зустрілися з українськими військовими

Триває візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії. Як передає SkyNews, разом із прем’єр-міністром Ріші Сунаком він прибув до табору в Дорсеті, щоб зустрітися з українськими військовими, яких навчає британська армія.

“Пара прибула на вертольоті, а пізніше їм показали симулятор танка Challenger 2, який використовувався для тренувань”, – повідомляє телеканал.

Президент Зеленський подякував пану Сунаку за підтримку перед тим, як вручити державні нагороди деяким з українських військових.

«Для нас є честь приймати всіх вас тут, і ваша мужність надихає нас, і мужність ваших сімей надихає нас», – сказав Ріші Сунак.

«Ми будемо з вами до кінця, і ви переможете».

Перед тим, як потиснути руки, Зеленський і Сунак підписала декларацію про єдність.