Політика

Сунак і Зеленський зустрілися з українськими військовими

8 Лютого 2023 19:51
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зеленський, навчання, сунак

Триває візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії. Як передає SkyNews, разом із прем’єр-міністром Ріші Сунаком він прибув до табору в Дорсеті, щоб зустрітися з українськими військовими, яких навчає британська армія.

“Пара прибула на вертольоті, а пізніше їм показали симулятор танка Challenger 2, який використовувався для тренувань”, – повідомляє телеканал.

Президент Зеленський подякував пану Сунаку за підтримку перед тим, як вручити державні нагороди деяким з українських військових.

«Для нас є честь приймати всіх вас тут, і ваша мужність надихає нас, і мужність ваших сімей надихає нас», – сказав Ріші Сунак.

«Ми будемо з вами до кінця, і ви переможете».

Перед тим, як потиснути руки, Зеленський і Сунак підписала декларацію про єдність.


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