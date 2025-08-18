Росіяни поцілили по Сумському державному університету (Фото)

Російські війська завдали двох ударів по Сумському державному університету.

Увечері 17 серпня армія РФ випустила по місту балістичну ракету, внаслідок чого пошкоджень зазнав головний корпус вишу. А вже вночі 18 серпня окупанти атакували ще чотирма ударними безпілотниками.

“Ми займаємось зараз евакуацією Центру колективного користування науковим обладнанням. З 2018 року ми створили підрозділ, який забезпечував аналітичні-матеріалознавчі дослідження. Ми мали декілька грантів, за ті кошти ми купили достатньо дороговартісне обладнання – це растрові електроди, мікроскопи, різного типу мікроаналізатори”, – розповів проректор з наукової роботи Анатолій Чорноус.

Наслідки атаки РФ, Сумський державний університет / Фото: Суспільне, Кордон.Медіа

Попередньо жертв немає, однак інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.