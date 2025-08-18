        Кримінал

        Росіяни поцілили по Сумському державному університету (Фото)

        Федір Олексієв
        18 Серпня 2025 12:45
        Російські війська завдали двох ударів по Сумському державному університету.

        Увечері 17 серпня армія РФ випустила по місту балістичну ракету, внаслідок чого пошкоджень зазнав головний корпус вишу. А вже вночі 18 серпня окупанти атакували ще чотирма ударними безпілотниками.

        “Ми займаємось зараз евакуацією Центру колективного користування науковим обладнанням. З 2018 року ми створили підрозділ, який забезпечував аналітичні-матеріалознавчі дослідження. Ми мали декілька грантів, за ті кошти ми купили достатньо дороговартісне обладнання – це растрові електроди, мікроскопи, різного типу мікроаналізатори”, – розповів проректор з наукової роботи Анатолій Чорноус.

        Наслідки атаки РФ, Сумський державний університет / Фото: Суспільне, Кордон.Медіа

        Попередньо жертв немає, однак інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.


