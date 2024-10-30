Суспільство

Сухпайки стануть більш різноманітними з наступного року – Міноборони
30 Жовтня 2024 19:46
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зсу, міноборони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Завершилося опитування військовослужбовців у застосунку Армія+ щодо задоволеності сухпайками. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Протягом двох тижнів в опитуванні взяли участь 9128 респондентів з-поміж чинних військовослужбовців. Захисникам запропонували оцінити якість харчових наборів, зручність та якість пакування тощо. У відомстві зазначили, що 51% опитаних високо оцінили сухпайки, які зараз отримують, поставивши оцінки “п’ять” і “чотири” за п’ятибальною шкалою. 

Водночас частина військовослужбовців потребує інклюзивного харчування.

“Результати опитування показали, що приблизно 25% респондентів потребують інклюзивного харчування. Це підкреслює нашу відповідальність створити індивідуальні рішення, що враховують релігійні, етичні та особисті потреби кожного військового. Над цим ми вже активно працюємо і невдовзі зможемо продемонструвати результат”, – сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Згідно з повідомленням, Міністерство оборони України та Державний оператор тилу (ДОТ) врахують результати цього опитування в роботі над оновленням і розширенням асортименту харчових наборів. Уже затверджено технічні специфікації для халяльних раціонів. Наразі фахівці працюють над оновленням для рослинних і кошерних сухпайків. Ці набори відповідатимуть релігійним, медичним та етичним потребам, запевнили в оборонному відомстві.

Опитування також показало, що високий попит мають традиційні українські страви – каші, борщ та м’ясні страви.

Окрім того, респонденти зазначали про потребу в різноманітності, зокрема супах, овочевих стравах і десертах. 

У Міноборони запевнили, що врахують побажання військових під час планування закупівель на 2025 рік.


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