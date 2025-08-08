Суди призупинили розгляд вже понад 7 тисяч кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні суди призупинили понад 7,3 тисячі кримінальних проваджень через призов обвинувачених до лав Збройних сил України.

Лише у 2025 році таких справ зупинили майже 2 тисячі — майже стільки ж, скільки за весь 2023 рік, повідомляє Опендатабот.

Найбільше рішень про призупинення проваджень через мобілізацію ухвалили на Київщині (617), Львівщині (582) та Дніпропетровщині (559).

Правовий механізм зупинення справ діє з 2022 року, коли внесли зміни до Кримінального процесуального кодексу України. Він дає змогу відкладати розгляд справ на час служби, однак не звільняє від відповідальності.

“Зупинення провадження — це не те саме, що й автоматичне звільнення від відповідальності. Втім, фактично розгляд справи відкладається на невизначений термін. Це створює можливість для зловживань — особливо в резонансних корупційних справах або коли йдеться про тилові посади, де участь у бойових діях не передбачена”, – зазначає Опендатабот.

Саме тому у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 13284, який пропонує змінити Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси щодо особливостей притягнення до відповідальності осіб, призваних на військову службу. Зокрема, йдеться про можливість продовження досудового розслідування і судового розгляду справ за окремими категоріями злочинів, навіть попри мобілізацію обвинуваченого.