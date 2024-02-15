Судово-писхіатрична еспертиза визнала осудним депутата, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті

Депутата Сергія Батрина, підозрюваний у підриві гранат на засіданні Керецьківської сільської ради в Закарпатській області пройшов судово-психіатричну експертизу. та був визнаний осудним.

Про це повідомив в телеграм-каналі журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

“Судово-психіатрична експертиза депутата Сергія Батрина, підозрюваного у підриві гранати на засіданні сільської ради в Закарпатській області, в результаті якого 26 людей отримали поранення і двоє загинули, завершена”, – написав Глагола.

За його словами, експерти визнали депутата-підривника Сергія Батрина осудним.