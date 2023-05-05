Судноплавні компанії не хочуть вантажити українське зерно

Темпи відвантаження експортного зерна з України сповільнилися у зв’язку з невизначеністю щодо продовження зернової угоди.

Угода, досягнута за міжнародного посередництва і яка дозволяє вивозити українське продовольство із блокованих російським флотом чорноморських портів, має бути продовжена 18 травня, але Росія поставила неприйнятні умови.

У п’ятницю представники Туреччини, Росії, України та ООН продовжать обговорення цієї проблеми.

Для продовження угоди Росія вимагає від Заходу зняти обмеження експорту російських добрив і повернути Россельхозбанк в міжнародну платіжну систему SWIFT. І те, й інше означало б часткове зняття антиросійських санкцій, але Захід не готовий піти на це під тиском.

Судноплавні компанії, які перевозять вантажі в рамках угоди, не хочуть ризикувати своїми суднами, які виявляться у підвішеному стані, якщо угода не буде продовжена, а вони вже вирушать у рейс.

На даний момент на завантаженні продовольства в українських портах стоять в середньому два судна на день, донедавна щодня одночасно грузилися три-чотири судна.

Наступного тижня заплановано зустріч заступників міністрів оборони Росії, України та Туреччини.

Глава турецької делегації Хулусі Акар заявив, що Анкара зробить усе можливе для того, щоб 18 травня угоду було продовжено.