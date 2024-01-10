Суддю Верховного Суду, у якого знайшли паспорт РФ, поновили на посаді — “Схеми”

Суддю Верховного Суду України Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт, поновили на посаді. Йому також виплатять зарплату за час вимушеного прогулу.

Про це повідомив журналіст «Схем» Георгій Шабаєв.

Як зазначається, Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді.

У Верховному Суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.

Крім російського паспорта, журналісти виявили, що у власності дружини Львова та його тещі є квартира в Москві: її приблизна ринкова вартість — 11 мільйонів гривень. У жодній зі своїх майнових декларацій він не вказував, що на дружину зареєстрована нерухомість у Москві. Тож НАБУ розпочало розслідування.