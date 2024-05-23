Судді Тандиру, який збив нацгвардійця, продовжили запобіжний захід

Судді Олексію Тандиру, який у травні 2023 року збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, продовжили запобіжний захід.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що підозрюваний перебуватиме під вартою до 21 липня без можливості внесення застави.

26 травня 2023 року тоді ще голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир наїхав на блокпості в Києві на 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка.

За даними слідства, суддя був у стані алкогольного сп’яніння та рухався з суттєвим перевищенням допустимої швидкості руху. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.