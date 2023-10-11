Суд залишив Шуфрича під вартою

Київський апеляційний суд 11 жовтня залишив під вартою народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

Про це пише видання «Ґрати».

Так, судді залишили в силі ухвалу Печерського районного суду Києва, згідно з якою депутата відправили під варту до 15 листопада.

Нагадаємо, Шуфричу 15 вересня оголосили про підозру в державній зраді — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. За цим обвинуваченням йому загрожує до 15 років за ґратами.

За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича. Самого Сівковича підозрюють у роботі на російські спецслужби та управлінні українською частиною угруповання, яке шпигувало на користь росії.

У 2014 році Сівкович утік до Москви та, за даними слідства, створив «кротоферму» для підривної діяльності проти України. Як зазначають правоохоронці, він курирував колишнього начальника Управління СБУ в Криму Олега Кулініча, якого також підозрюють у державній зраді.

За даними СБУ, одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. За місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення проводять 45 обшуків. Джерело у правоохоронних органах розповіло hromadske, що у Шуфрича знайшли радянські документи, кітелі, військові відзнаки, зокрема медаль «Ветеран збройних сил рф». А також — документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.