Суд визначив заставу у 20 млн гривень для ексвійськкома Одещини Борисова

Колишньому військовому комісару Одеської області Євгену Борисову суд призначив запобіжний захід у вигляді застави у 20 мільйонів гривень. Захист заявив про намір оскаржити рішення в апеляційному порядку.

Про це пише Суспільне Одеса.

Суддя Приморського райсуду Одеси призначила ексвійськкому Одеської області Євгену Борисову запобіжний захід – заставу у 20 мільйонів гривень. Засідання з обрання міри запобіжного заходу тривало майже місяць: з 3 жовтня.

Наступне засідання у цій справі відбудеться 19 листопада.

Нагадаємо, під час засідання 30 жовтня з обрання запобіжного заходу Євгену Борисову в суді допитали свідка, який сидів разом із Євгеном Борисовим у Лук’янівському СІЗО. Свідок Микола Пістрило розповів, що не чув від Борисова про наміри залишити Україну чи приховати майно за кордоном. Також, за його словами, Борисов не обговорював із ним участь у незаконному переправленні осіб чи контрабанді.

Справа колишнього військкома Борисова: деталі

Під час розслідування “Української правди” стало відомо, що родина Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. У травні ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України та відсторонило військкома від посади.

Після скандалу з майном в Іспанії Зеленський доручив головкому Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома Євгена Борисова.

19 липня 2023 року голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що Євген Борисов привласнив 188 мільйонів гривень — це рекордна сума збагачення незаконним шляхом. 22 липня Борисову оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

У березні 2025 року ДБР завершило досудове слідство щодо екскерівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Йому інкримінують відмивання майна на понад 140 мільйонів гривень.