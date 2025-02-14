Суд визначив розмір застави для харків’янки, яка намагалася продати свою дитину за 20 тис. доларів

У Харкові суд обрав запобіжний захід 22-річній жінці, яку затримали під час спроби продати свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів. Під вартою жінка має залишатися два місяці, але може й вийти під заставу у розмірі понад 908 тис. гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, 22-річна мешканка Харкова вирішила продати свою новонароджену доньку одразу після пологів. Вона шукала покупців серед знайомих, але вийшла на підставну особу, з якою співпрацювала поліція. Жінка погодилася на зустріч у лікарні, де її затримали під час передачі грошей.

Підозрювана проживала зі співмешканцем та його родиною. Удома на неї чекав її старший син, якому ще немає двох років. Після затримання матері обох дітей доправили до 17-ї міської лікарні, де вони перебувають під наглядом лікарів.

Матері оголошено підозру в торгівлі людьми, їй загрожує від 8 до 15 років ув’язнення.

Сьогодні суд задовольнив клопотання прокурора: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 11 квітня 2025 включно – із можливістю внесення застави у розмірі 908400 гривень.