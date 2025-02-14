Кримінал

Суд визначив розмір застави для харків’янки, яка намагалася продати свою дитину за 20 тис. доларів
14 Лютого 2025 13:17
читать на русском →
Затримання підозрюваної у продажі власної дитини у Харкові / Фото: Сергій Болвінов
Затримання підозрюваної у продажі власної дитини у Харкові / Фото: Сергій Болвінов

У Харкові суд обрав запобіжний захід 22-річній жінці, яку затримали під час спроби продати свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів. Під вартою жінка має залишатися два місяці, але може й вийти під заставу у розмірі понад 908 тис. гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, 22-річна мешканка Харкова вирішила продати свою новонароджену доньку одразу після пологів. Вона шукала покупців серед знайомих, але вийшла на підставну особу, з якою співпрацювала поліція. Жінка погодилася на зустріч у лікарні, де її затримали під час передачі грошей.

Підозрювана проживала зі співмешканцем та його родиною. Удома на неї чекав її старший син, якому ще немає двох років. Після затримання матері обох дітей доправили до 17-ї міської лікарні, де вони перебувають під наглядом лікарів.

Матері оголошено підозру в торгівлі людьми, їй загрожує від 8 до 15 років ув’язнення.

Сьогодні суд задовольнив клопотання прокурора: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 11 квітня 2025 включно – із можливістю внесення застави у розмірі 908400 гривень.

У Харкові жінка продавала власну дитину / Фото: Сергій Болвінов

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Лютого 2025 12:33

Міжнародна спецоперація “Месники”: поліція затримання найманців ПВК “Вагнер”
14 Лютого 2025 14:04

На щиті: в Україну повернули тіла 757 загиблих військових
14 Лютого 2025 13:52

Генпрокуратура відкрила кримінальні провадження щодо Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука
14 Лютого 2025 13:17

Суд визначив розмір застави для харків’янки, яка намагалася продати свою дитину за 20 тис. доларів
14 Лютого 2025 12:49

На Чорнобильській АЕС тліє один з осередків пожежі після удару російського дрона
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
усі думки