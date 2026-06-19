Суд виніс вирок “кроту”, який передавав ворогу координати та дані про ЗСУ

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора громадянина України засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Прокурори довели в суді, що чоловік під час проходження служби в одній із військових частин на Дніпропетровщині був завербований воєнною розвідкою РФ та передавав ворогу відомості про військові об’єкти, переміщення Сил оборони і перевезення військових вантажів.

За даними слідства, він приховано фотографував службові документи з обмеженим доступом, передавав координати військової частини та іншу інформацію через Telegram.

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У прокуратурі зазначили, що отримані дані використовувалися для підготовки та коригування обстрілів.

Правоохоронці затримали чоловіка на території військової частини. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з РФ.

У суді обвинувачений визнав свою вину.

Його визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.