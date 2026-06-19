        Кримінал

        Суд виніс вирок “кроту”, який передавав ворогу координати та дані про ЗСУ

        Віктор Алєксєєв
        19 Червня 2026 16:05
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        15 років ув’язнення з конфіскацією майна за передачу ворогу даних про Сили оборони на Дніпропетровщині / Фото: прокуратура України
        15 років ув’язнення з конфіскацією майна за передачу ворогу даних про Сили оборони на Дніпропетровщині / Фото: прокуратура України

        За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора громадянина України засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

        Прокурори довели в суді, що чоловік під час проходження служби в одній із військових частин на Дніпропетровщині був завербований воєнною розвідкою РФ та передавав ворогу відомості про військові об’єкти, переміщення Сил оборони і перевезення військових вантажів.

        За даними слідства, він приховано фотографував службові документи з обмеженим доступом, передавав координати військової частини та іншу інформацію через Telegram.

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        У прокуратурі зазначили, що отримані дані використовувалися для підготовки та коригування обстрілів.

        Правоохоронці затримали чоловіка на території військової частини. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з РФ.

        У суді обвинувачений визнав свою вину.

        Його визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.


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