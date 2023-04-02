Суд відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці

Шевченківський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього намісника Києво- Печерської лаври Павла (Петра Лебідя) до 30 травня за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Суд задовольнив клопотання слідчих СБУ та Київської обласної прокуратури, повідомляє власний кореспондент УП.

За даними слідства, з початку повномасштабної війни РФ проти України Павло виправдовував збройну агресію під час спілкування з вірянами та негативно висловлювався проти ПЦУ, що могло спричинити агресивне ставлення до них.

У клопотанні мова йде про дві події: за даними слідства, в травні 2022 року під час телефонною розмови з Тамарою Федюк, Павло висловлював репліки, які виправдовують агресію РФ, а також він записав відеозвернення до вірян УПЦ, в якому принижував ПЦУ і сказав “бути розумними та не виконувати вказівки “безумных мучителей””.

Прокурори наголошували на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів.

Адвокати заперечували проти задоволення клопотання та просили обрати більш м’який запобіжний захід — особисте зобов’язання.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила докази щодо митрополита Павла.