Суд в Гаазі зобов’язав РФ сплатити “Нафтогазу” $5 млрд. за викрадені активи в Криму

5 млрд доларів США — таку компенсацію зобов’язана сплатити рф Нафтогазу за збитки, завдані захопленням активів української компанії у Криму. Таке рішення ухвалив Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, повідомляє прес-служба Нафтогазу.

“Газотранспортна система, вишки, вся енергосистема, фінансові активи в Криму – усе це у 2014 році росія захоплювала в першу чергу. Ми втратили бурові установки, газопроводи, власний флот та адмінбудівлі. Але не втратили віру у справедливість, яка, впевнені, буде досягнута”, – йдеться у повідомленні.

Росія повинна виконати рішення суду в Гаазі відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним правом і в повному обсязі компенсувати збитки, завдані Нафтогазу через незаконне захоплення активів у Криму.

Арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, у разі відмови росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи російської федерації.