Суд у США зобов’язав Китай виплатити $24 млрд штрафу через пандемію COVID-19

Федеральний суд штату Міссурі визнав уряд Китаю відповідальним за помилки, пов’язані з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2, і наклав на Пекін штраф у розмірі 24 мільярдів доларів. Сума має бути стягнута шляхом конфіскації китайських активів у США.

Суддя вказав, що китайська влада «вводила світ в оману» щодо реальної загрози коронавірусу та масштабу його поширення, а також «монопольно накопичувала засоби індивідуального захисту». Це, на думку суду, завадило США вчасно відреагувати на початок пандемії та закупити необхідне медичне обладнання.

Китай категорично не визнає це рішення. Представник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пен’юй заявив, що у разі спроби реалізувати цей вердикт Китай «вживе рішучих контрзаходів» відповідно до міжнародного права.

Міссурі став першим штатом у США, який подав позов проти Китаю через пандемію COVID-19.