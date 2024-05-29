Суспільство

Суд розглядає справу щодо поновлення Ірини Фаріон на посаді у Львівській політехніці

29 Травня 2024 12:32
суд, вуз, Львів
Ірина Фаріон / Getty Images

29 травня Львівський апеляційний суд розглядає справу щодо поновлення Ірини Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

Про це пише Суспільне.

Попереднє судове засідання відбулось 9 травня. Тоді в апеляційному суді заслухали Ірину Фаріон та її адвоката, а також представника Львівської політехніки. Після чого суд оголосив перерву до 29 травня.

“Звертаюся до вас, як упровноваженого з захисту державної мови з проханням: взяти участь у цьому судовому засіданні, а якщо не вдасться, то скерувати публічного листа-підтримки, аби спільно боротися проти дискримінаційних дій, застосованих щодо мене, з метою не лише ухвалення судом справедливого рішення, але й попередження аналогічних прецидентів на майбутнє з будь-ким, і за будь-яких обставин. Перед законом рівні абсолютно всі”, – сказала мовознавиця у зверненні до Уповноваженого з захисту державної української мови Тараса Кременя.

Фаріон також заявила, що звернеться до Європейського суду, якщо програє апеляцію


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Травня 2024 12:26

ДБР викрило нові канали переправлення чоловіків за кордон 
29 Травня 2024 11:44

Україна отримає від Швеції черговий пакет допомоги на понад мільярд євро
29 Травня 2024 10:29

В українських колоніях катують в’язнів – ДБР
29 Травня 2024 09:23

На Харківщині триває евакуація: вже вивезли 11,2 тисячі людей
29 Травня 2024 09:01

У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок удару по гіпермаркету в Харкові
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки