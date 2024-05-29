Суд розглядає справу щодо поновлення Ірини Фаріон на посаді у Львівській політехніці

29 травня Львівський апеляційний суд розглядає справу щодо поновлення Ірини Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

Про це пише Суспільне.

Попереднє судове засідання відбулось 9 травня. Тоді в апеляційному суді заслухали Ірину Фаріон та її адвоката, а також представника Львівської політехніки. Після чого суд оголосив перерву до 29 травня.

“Звертаюся до вас, як упровноваженого з захисту державної мови з проханням: взяти участь у цьому судовому засіданні, а якщо не вдасться, то скерувати публічного листа-підтримки, аби спільно боротися проти дискримінаційних дій, застосованих щодо мене, з метою не лише ухвалення судом справедливого рішення, але й попередження аналогічних прецидентів на майбутнє з будь-ким, і за будь-яких обставин. Перед законом рівні абсолютно всі”, – сказала мовознавиця у зверненні до Уповноваженого з захисту державної української мови Тараса Кременя.

Фаріон також заявила, що звернеться до Європейського суду, якщо програє апеляцію