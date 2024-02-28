Суспільство

Суд продовжив перебування під вартою Коломойського, зменшивши розмір застави 

28 Лютого 2024 11:46
читать на русском →
коломойський
Ігор Коломойський / Getty Images

Шевченківський райсуд Києва продовжив до 25 квітня тримання Ігоря Коломойського під вартою, зменшивши розмір застави до 2,4 млрд гривень.

Про це Суспільному повідомив його адвокат Олександр Лисак.

Він заявив, що Коломойський не вноситиме заставу. Крім того, адвокати бізнесмена просили про його негайне медичне обстеження.

“Продовжили тримання під вартою на два місяці до 25 квітня. Заставу зменшили до 2,4 мільярдів гривень. Ігор Валерійович не вноситиме заставу. Також суд виніс окреме рішення. Зазначив, щоб прокурор провів належне медичне обстеження. Поклав цей обов’язок на прокурора. Негайно”, — сказав адвокат.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Лютого 2024 15:02

Придністров’я звернулося до Росії по “захист”
28 Лютого 2024 14:53

Зупинити окупантів на Авдіївському напрямку може допомогти каскад водосховищ — ОСУВ “Таврія”
28 Лютого 2024 14:41

Окупанти вдарили КАБами по Купʼянську
28 Лютого 2024 13:42

За участь у масовках під час “виборів” на ТОТ російським студентам обіцяють стипендії – Спротив
28 Лютого 2024 12:36

Україна та Албанія підписали угоду про співпрацю
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки