Суд продовжив перебування під вартою Коломойського, зменшивши розмір застави 

Шевченківський райсуд Києва продовжив до 25 квітня тримання Ігоря Коломойського під вартою, зменшивши розмір застави до 2,4 млрд гривень.

Про це Суспільному повідомив його адвокат Олександр Лисак.

Він заявив, що Коломойський не вноситиме заставу. Крім того, адвокати бізнесмена просили про його негайне медичне обстеження.

“Продовжили тримання під вартою на два місяці до 25 квітня. Заставу зменшили до 2,4 мільярдів гривень. Ігор Валерійович не вноситиме заставу. Також суд виніс окреме рішення. Зазначив, щоб прокурор провів належне медичне обстеження. Поклав цей обов’язок на прокурора. Негайно”, — сказав адвокат.