Суд поставив крапку у справі P. Diddy: репера визнали винним у сексуальній експлуатації жінок

Американського репера Шона P. Diddy Комбса засудили до чотирьох років і двох місяців позбавлення волі. Суд визнав його винним у перевезенні жінок для занять проституцією.

Про це повідомляють NBC News та New York Times.

Присяжні виправдали Шона P. Diddy Комбса за обвинуваченнями у торгівлі людьми та змові з метою рекету, але визнали винним у перевезенні секс-працівниць. Суд також зобов’язав скандального музиканта сплатити 500 тисяч доларів штрафу та перебувати під наглядом протягом п’яти років після звільнення.

Прокуратура вимагала понад 11 років ув’язнення, тоді як захист просив обмежитися 14 місяцями. З урахуванням перебування під вартою з вересня 2024 року, йому буде зараховано понад рік ув’язнення.

Суддя заявив, що покарання має продемонструвати, що “за експлуатацію та насильство щодо жінок існує реальна відповідальність”. Він подякував постраждалим за мужність свідчити у суді.

Під час засідання Комбз визнав свою провину та сказав, що бере відповідальність на себе.

“Мої дії були огидними, ганебними та хворими. Я більше ніколи не скривджу іншу людину. Я засвоїв свій урок”, — заявив музикант.

Справа репера P. Diddy: деталі

Шона P. Diddy Комбса заарештували у вересні 2024 року після кількох позовів від жінок, які звинувачували його у сексуальному насильстві.

Під час суду свідчили співачка Касандра Вентура (Кессі) та жінка під псевдонімом “Джейн”. Вентура розповіла, що Комбз ґвалтував її та бив протягом 11 років стосунків, тоді як “Джейн” заявила, що не могла залишити музиканта через фінансову й емоційну залежність.

Адвокати репера наполягали, що обидві жінки погоджувалися на участь у секс-вечірках добровільно, а звинувачення висунули з ревнощів або заради компенсацій.